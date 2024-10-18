中醫醫院有望明年底如期投入服務　為本地中醫學生提供實習機會

香港首間中醫醫院預計明年底分階段投入服務，政府人員於立法會衞生事務委員會交代中醫醫院的最新進展。建築署工程策劃總監楊敬安指，醫院大樓基本結構已落成，正進行室內裝潢及安裝機電設備，透過「組裝合成法」及「機電組裝合成法」等，壓縮醫院的落成時間，有信心可於明年底開院。至於人手問題，中醫醫院行政總監卞兆祥表示，相信以目前香港相關人手足以應付需求。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉驎就表示，針對中醫護理方面需要特別培訓，中醫藥發展基金亦已提供相關課程，希望各大院校可向在職前、在職中的護士提供有關為期1年的培訓。

議員陸瀚民就問及日後中醫醫院的服務量。張偉驎表示，中醫院首年會以團隊磨合和醫院運作暢順為主，而非數量，故第一年服務量不高。不過之後醫院的服務量會按年翻倍，在第5年全面開展。中醫醫院預計首年將提供31萬門診診症額，而診症後的治療、針灸數量亦會達到每年十多萬，亦會提供400張病床。至於院內中西醫協作問作情況，張偉驎表示，中西醫協作是一個新的範疇，對西醫有一定吸引力。中、西醫會對治療程序作出明確分工，以中醫為主、西醫為輔。

中醫醫院營運由政府控制，但又非公營醫院。委員會主席、議員陳凱欣就關注醫院的收費、中醫學生實習問題等。張偉驎指，目前正進行不同調研，包括資助服務方面的資助比例，整體服務收費明年年中開院前就會公布。而非資助私家服務方面，中醫醫院董事局主席王桂壎就表示，醫院的財務委員會亦參考不同的方式，包括在醫療成本上加上一定百分比的收費等，待有定案後再公布。中醫藥發展專員鍾志豪就指，中醫院會為本地的3間中醫學院的中醫學生提供日間門診、住院的臨床培訓機會，建立本地中醫人才庫，亦透過短、中期培訓計劃培訓中醫人才。