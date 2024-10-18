政府指高才通有助人口年輕化　邀頂尖人才要有「三顧草廬」精神

政府提出擴大「高才通」計劃，大學名單將再增加9間內地大學，與英國大學數目看齊。勞工及福利局局長孫玉菡今日(18日)指，「高才通」年收入超過250萬港元的人士，相關簽證由2年延至3年，指他們是全球爭相爭取的人士，約四分一高收入人士均在港創業，能為香港創造經濟價值及工種，而九成申請人亦已結婚，對人口年輕化帶來好處。

對於政府提出增設機制，主動邀請頂尖人才來港，孫指優秀人才未必想花工夫提交申請，因此香港需要有「三顧草廬」的精神，主動邀請「禮賢下士」，主動邀請對香港未來發展重要的人士來港。

至於吸引指定技術工種專才來港，孫指本地技術工人數量目前約莫有40萬，然而年齢中位數高達50歲，亦難以招攬年輕人入行，若果政府甚麼也不做，技術工種的專才，在2028年缺口達18萬人，當中包括6萬技術人員，勢必影響城市運作。

由於輸入外勞是按合約留港，約滿後不成為港人，為填補技術工人的嚴重短缺，政府需另設技術工人輸入計劃，讓年輕、有專業技能的人士長期留港，擬訂立1萬人左右的配額，

重申措施定會保證本地人優先就業。

政府推出多項輸入人才計劃，截至今年9月底，各項輸入人才的計劃共收到超過38萬份申請，其中大約24萬份的申請已經獲得批准，大約有16萬名人才連同家人到港。

《施政報告》提出成立「教育、科技和人才委員會」，政府指主要負責高層次的督導和統籌角色，並聚焦3大策略，包括優化人才計劃和人才服務，建設國際專上教育樞紐和吸納重點創科人才，發揮協同效應，推動國際高端人才集聚香港。