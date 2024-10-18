赴菲遠洋船運塑膠保護箱「超重」惹疑　檢1.7億元走私電子產品

今年9月24日，海關透過情報分析及風險管理，從一艘準備開往菲律賓的遠洋船上，揀選兩個分別報稱載有塑膠保護箱的貨櫃進行檢驗。經檢查後，關員於貨櫃內發現大量未列艙單貨物，包括一些全新的手機、手機配件、智能手錶和平板電腦等，總值1.7億港元。

調查人員指出，涉案貨櫃所報載的貨物種類相對罕見。根據文件顯示，兩個貨櫃均報稱為25噸，惟依照海關調查所得，一般貨櫃如果報稱運載單一物品，而且該些物品是屬於膠製品，其重量不會超過20噸；另一方面，菲律賓本地市場亦有膠製品供應，透過海運輸入膠製品，並不符合成本效益。

基於貨物種類及重量等疑點，引起關員注意，於是揀選涉案貨櫃作出檢驗。期間，海關透過X光檢查，留意到貨櫃內的貨物影像不一致，代表櫃內並非運載同一物品。關員開櫃檢查後，搜出該批懷疑走私貨，但未有尋獲經申報的塑膠保護箱。

由於內地市場對該些電子產品的需求殷切，海關不排除走私分子為了逃避偵查，因而採取迂迴路線，先將貨物走私至菲律賓，及後再走私回內地；若然貨物被成功走私至內地，相信可以逃避約2,200萬港元稅款。海關會繼續調查走私貨物的來源及最終目的地，案件仍在調查中，不排除會有涉案人士被捕。