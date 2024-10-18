內地將開展家庭狀況抽樣調查　了解「不想生」原因

中國人口與發展研究中心周四（17日）發布消息稱，中國人口與家庭發展狀況抽樣調查進入組織實施階段。今次將抽取150個監測縣、1,500個社區或村居，調查3萬人，聚焦影響群眾生育意願和生育行為的主要因素，了解家庭在生育養育方面的現實困難和需求，全面分析「不想生、不敢生」原因，為完善生育支持政策和激勵措施。

內媒指出，「不想生、不敢生」的說法並不新鮮，但如何破解此問題，一直被視作緩解出生人口下降的關鍵要素。國家衞生健康委在2017年、2019年、2021年曾連續組織開展3次全國性生育養育調查，對各地人口發展特別是生育水平、生育意願、生育養育需求作了較深入的分析研究，為優化生育政策提供重要參考。

受生育觀念轉變、育齡婦女人數減少等多重因素影響，內地人口兩年前開始出現負增長。其中前年人口減少85萬人，去年減少205萬人，由人口增量發展轉向減量發展階段。人口發展呈現少子化、高齡化、區域人口增減分化等明顯的趨勢性特徵，有調研認為各地雖已出台不少配套的支持生育措施，但「含金量」不夠、剛性不足，落地效果不佳。

另外，台灣人口結構亦拉響警報，周四公布2024年至2070年台灣人口推估報告，警告長期老化程度再提升。除了明年將進入超高齡社會，2030年總人口開始低於2,300萬人、年齡中位數達到48.7歲，到了2039年65歲以上老年人口佔比更將超過30%。