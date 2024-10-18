向新人索賄保飯碗涉近10萬元　地盤工頭及工人10.21答辯

一名地盤「工頭」及一名建築工人向新入職工人索賄近10萬港元，二人將於下周一(21日)在西九龍裁判法院答辯。廉政公署披露，二名被告涉嫌先後向該4名工人索取每個工作天500港元賄款，以協助他們受聘。

廉政公署昨日(17日)落案起訴一名工程分判商前「工頭」及一名前建築工人，控告他們於新冠疫情期間在大嶼山一個社區隔離設施建築地盤工作時，涉嫌向4名新入職的釘板工人索賄及收賄共約9.8萬港元，以協助該等工人受聘。呂宇山，52歲，正洪工程有限公司(正洪)前「工頭」；及陳强，45歲，正洪前建築工人，同被控三項代理人索取利益罪名，而呂宇山另被控一項代理人接受利益罪名。

廉署披露的案情顯示，本案於2022年3月至6月期間發生。正洪於案發時是大嶼山竹篙灣社區隔離設施建築地盤的模板工程分判商，負責提供建築工人。呂宇山當時是正洪的「工頭」，負責向正洪介紹工人，以及在該地盤監督包括陳强在內的多名釘板工人。

2022年3月陳强介紹4名釘板工人到該地盤工作，每人日薪2,000港元，由呂宇山負責監督工作，而呂宇山及陳强則要求其中三名工人每次發工資後向呂宇山支付賄款。3名工人因害怕被辭退，當每次獲正洪發放工資後，均向呂宇山支付賄款，共約6.6萬港元。另外，呂宇山亦涉嫌向另一名工人收取賄款3.2萬港元。