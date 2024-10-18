大搞權錢交易干預司法　前司法部長唐一軍被捕

最高人民檢察院周五（18日）發布消息，司法部前部長、江西省政協前黨組書記、主席唐一軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。

調查指，唐一軍長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。他所為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，上周被開除黨籍及公職。

唐一軍於1961年3月出生，是山東莒縣人。他曾長期在浙江省工作，歷任舟山市委常委、秘書長，浙江省紀委秘書長，浙江省紀委常委、秘書長，寧波市委副書記、書記、代市長、政法委書記、政協主席等職務。他2020年4月出任司法部部長、黨組副書記，翌年升任黨組書記，去年1月調任江西省政協黨組書記、主席。