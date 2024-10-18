近7成乳癌患者壓力達中高程度　組織倡引入專業輔導服務

世界衞生組織將每年十月定為「國際乳癌關注月」。全球華人乳癌組織聯盟就於今日(18日)發布一項針對香港乳腺癌患者心理壓力的調查結果，發現在600多名受訪患者中，有68%感受到中等至高程度的心理壓力。當中令受訪者最大壓力的來源包括身心健康、至親離世、照顧家庭及經濟財務。超過66%受訪者認為壓力來源與其病情有中至高的關聯。

為應對壓力，受訪者採取的主要方式包括保持健康生活方式、休息或度假、動態如運動或健身、與朋友或家人談心、參加興趣活動或愛好， 以及靜態如深呼吸或冥想等。不過，聯盟指出，儘管患者仍然缺乏系統性的壓力管理策略和資源，可能會令他們面對壓力時感到無助。

臨床腫瘤科醫生黃麗珊表示，乳腺癌患者與壓力有密切關係。由於女性患者在社會角色和家庭責任上承受的壓力十分大，乳腺癌患者除了需要醫療支援，還需要心理和社會層面的全方位關懷。

外科專科醫生周芷茵就指，在現時的治療過程中，有需要同時加強心理輔導、建立社區支持網絡、提供健康教育和壓力管理資源，從而改善乳腺癌患者的生活質素，幫助患者更好地應對病情。

聯盟呼籲政府正視乳癌患者所需，引入專業心理輔導，協助患者面對焦慮和壓力，同時設立心理輔導服務和社區支持小組，促進患者間的交流，讓患者互相支持。另外，醫療團隊亦應向患者說明乳腺癌的性質、治療選擇及相關副作用，幫助患者了解自身情況。