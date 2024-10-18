本港10月或有「秋颱」來襲　明日夜間東風增强

節氣雖已過「寒露」，但本港目前仍處在颱風季，西北太平洋一廣闊低壓區會在未來數日接近香港，或可能生成「秋颱」影響本港。據天文台預測，該低壓區將發展並接近呂宋以東海域，不過路徑仍存在變數。明日（19日）晚東風將增强，下周初期預料風勢較大，日夜溫差亦較大。

據「歐洲中期預報中心」及人工智能（AI）天氣預測模式「伏羲」電腦預測，均顯示該低壓區將進入南中國海。上述兩項預測都顯示該低壓區將有機會發展為熱帶氣旋，並在大約10月24日至26日左右穿越菲律賓呂宋島再進入南中國海，之後將在南中國海自東向西移動。天文台指出，目前低壓區路徑仍有變數。

展望未來幾日天氣，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日稍後逐漸影響華南沿岸，下星期初期該區風勢頗大。預料一股乾燥的東北季候風會在下星期中期為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚稍涼。明日將大致天晴，早上最低氣溫約27攝氏度，日間炎熱，市區最高氣溫約攝氏32度，新界再高2、3度，吹和緩東至東北風。預料晚間東風增強，有一兩陣雨。