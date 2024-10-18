截聽監控拘去年拘274人　其中163非目標人物

截取通訊及監察事務專員今(18日)向立法會呈交《2023年周年報告》，執法機關去年因進行截取或其後的進一步行動而被逮捕的訂明授權目標人物共有111名，另因截取行動而被逮捕的非目標人物則有163名，合共274人。年報披露，去年發生的4宗異常截聽事故，包括沒有保存部分截取成果以供專員檢查，以及沒有就內容可能導致取得享有法律專業保密權資料的可能性有所提高的通話進行評估。

去年當局批准全部1,111宗截取申請和46宗秘密監察申請。去年有76宗涉及法律專業保密權和2宗涉及新聞材料的新呈報個案。當中有34宗法律專業保密權個案和兩宗新聞材料個案的行動在本報告期後仍繼續進行，其餘42宗法律專業保密權個案的檢討工作已經完成。專員去年進行了各種方式的查核，包括檢查特定個案及625項被選取的授權之截取成果、578宗申請和331項相關文件或事宜。

經查核後，專員並無發現未獲授權的截取個案，但有4宗涉及異常事件／事故的個案，其中一宗是從一項截取行動中取得的部分截取成果，沒有按照規定保存，以供專員檢查，負責的執法機關的調查結論是，並無涉及別有用心或用心不良的情況，建議向該人員和其上司發出一項口頭勸喻。