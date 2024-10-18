「淑女式」打側坐電單車　當運輸署冇到

若辦盛事取得「M」品牌，整體形象立即提升不小；如果坐電單車也取得另類「M」for 「Madam」品牌，不知社會是否給讚呢？網上流傳片段顯示，一名女子坐電單車尾，但並無像平常人們般腿張開跨坐，而是雙腿側在一旁的「淑女式」，若遇突發事件，後果堪虞。另有照片顯示，有人騎疑似電動單車乘搭港鐵。

網上流傳片段顯示，一名女子坐在電單車尾，但她沒有像平常人般張開腿跨坐，而是「打側坐」，將雙腿放在一邊。從片段可見，電單車當時疑在快速公路飛馳，一旦遇上突發事件需要突然停下或轉向，側坐於車尾的「淑女」或會被拋到路上。對於電單車的乘客，運輸署網頁忠告電單車司機：「你須確保在電單車上的乘客，跨坐在你背後的固定座位上，而且雙腳踏穩在腳踏板上」。

此外，除了不懂乘搭鐵騎，部分人似乎亦不太懂得「搭鐵」。有網民貼出一張相片，指有人疑似將一部電動單車駛去「搭鐵」。撇開在行車道、行人路及單車徑上，使用「電動可移動工具」可能違反《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例，先集中討論「兩個轆搭鐵」。根據運輸署網頁，乘客若欲攜帶單車乘搭港鐵，必需摺合單車，以確保其符合運載行李的規定。