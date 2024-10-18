M品牌又再失威　商戶：都冇人嚟

一連6日的WBSC五人制棒球世界盃，上周（7至12日）在中環海濱活動空間舉行。是項賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，又「預計吸引約五千人次觀賽」。惟《東呼即應》實地視察，捧場者稀。現場售賣食物攤位的工作人員直言入場人士不多，生意只靠場內職員和運動員幫襯。有旅遊業人士指，辦體育活動應針對客人的高消費力，才可殺出血路。有學者認為，M品牌除了財政上的贊助，亦可藉體育活動發揮聯乘效應，推動城市旅遊經濟。

獲頒授「M」品牌認可的WBSC五人制棒球世界盃2024，上周一連六日在中環海濱活動空間舉行。《東呼》亦有入場觀察，發現除了以「團體」入場的小學生外，幾乎沒有任何市民或遊客入場觀看比賽。有食物攤位負責人直言生意「一般般」，入場的觀眾不多，主要靠場內職員及運動員光顧，又指早晚的入場情況相若，場內比較靜。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，M品牌已運作多年，一些大型活動、體育活動或體育機構，大概亦知道M品牌的活動。但疫後遊客在旅遊上的追求有轉變，不會再說「大買、爆買」，遊客趁難得可以去旅行，也想參加有特色的活動，可能是文化深度遊，或觀看體育活動，而這一批客人比較成熟、高知識，消費力亦較高。所以，M品牌如果繼續發展下去，做得好的話，的確可以在旅遊業中，殺出一條新的血路。

M品牌制度推出至今20年，香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，仍有極大改善空間。他表示，M品牌作為本港大型體育活動的一個標誌，可以不單局限於財政上的贊助，或提供推廣宣傳上的意見，還可以在品牌打造方面多花工夫，例如賦予品牌的內涵和大型體育活動發揮聯乘效應，令每一項的體育活動都是有主題、有定位的實體，串連不同體育活動間的特色，將香港作為盛事之都，更完整地展現給市民、旅客、業界和不同持份者。

鄺續指，要推動城市旅遊經濟，活動與活動之間也需協調，此舉更易觸動受眾，給他們一個有意思及不一樣的體驗。他建議要有鋪排、有設計，更重要是要有市場需要、有清晰的客群，讓遊客的聲音，主導香港的城市旅遊經濟。例如足球這類以隊際作賽的體育項目，呈現的畫面一般較為豐富，自然吸引觀眾眼球。他續指，有時不能只看入場人數，還要視乎體育活動本身可否帶起話題，就像市場學經常提到的延伸效應，將活動作為一個焦點，輻射到不同的產品和服務上，觸動消費者深層的需要。