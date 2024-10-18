藍白聯手封殺　台政府預算立法院五度闖關失敗

台灣政府明年度總預算案周五（18日）於立法院闖關再度失敗，在國民黨和民眾黨立委聯手下，民進黨團將總預算案列入院會報告事項議程的提案再被否決，有關總預算案的審議繼續擱置。這已是總預算案第5次闖關失敗，行政院長卓泰榮同日表示，面對朝野僵局，不排除聲請釋憲。

藍白立委以原住民禁伐補償預算未編足等理由，在上月20日、24日以及本月4日、8日，分別於院會、程序委員會封殺總預算案相關議程。程委會周二（15日）開會處理周五至下周二（22日）院會議程草案內容，朝野黨團對是否將總預算案排入議程仍無法達成共識，故提報周五院會處理。民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰周五凌晨3時便赴議場門外排隊，並於議場一開門便成功遞案，於院會決定議程階段提議增列行政院函請審議總預算案。會議開始時，由於國民黨立委開黨團大會遲到，立法院長韓國瑜第4次確認有否異議時，國民黨立委才到場表示有異議。最後經表決，結果107人出席，贊成49票、反對58票，綠營提案審議總預算遭否決。

民進黨立委高呼「院長不公平」，又與藍白兩營立委爆發口角。對於藍白立委以原住民禁伐補償預算為由封殺總預算案，卓泰榮周五發文指，行政院並非一毛不拔，會持續考量政府財政，循序漸進。他強調行政院編列預算的原則和立場，是立法院須遵守憲法、預算法，不能以任何違憲、違法的程序，要求行政院編列預算。他又指面對目前僵局，若不得已，行政院需思考是否依法聲請釋憲，由憲法法庭作出公正判決。