養老「根融」講緊乜　 AI識聽：金融

秘書處提升了「智識聽」自動謄錄系統，新增「憑聲認人」的功能。

日前曾提及立法會秘書處提升了「智識聽」自動謄錄系統，新增了「憑聲認人」的功能，系統「升呢」後，有議員以唔咸唔淡的廣東話發言，說了「養老根融」的發音，亦可正確表達為「養老金融」。

立法會主席梁君彥今日(18日)在社交平台貼文，指在昨日(17日)的會議上，一向習慣說普通話的議員譚岳衡轉用帶普通話音的廣東話提問，對剛升呢的「智識聽」系統可說是很大考驗。它謄錄時確有些吃力，例如譚岳橋的廣東話發音是「跨緊投資」和「守住金融」，它未能正確地謄寫出「跨境投資」和「數字金融」，卻能把「養老根融」的發音，正確表達為「養老金融」。

梁指「智識聽」謄錄譚岳衡第二次發言的準確度，亦高於謄錄其第一次發言。整體來說，升呢「智識聽」的表現令人喜出望外。

此外，秘書處亦利用AI以精簡工作流程及提供增值服務。梁指在剛過的暑期，秘書處便與生產力局合作，把網上「議員申請發還開支系統」進一步「升呢」，並嘗試加入AI輔助的資料處理功能。現時網上「申請發還開支系統」已引入全新一站式智能報告與分析平台，而在未來數月，申領系統將進一步利用AI以提高議辦輸入申領資料的準確度，節省提交申請所需的人力和時間。