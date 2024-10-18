京華城弊案偵查近尾聲　公司就土地遭扣押提抗告

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，羈押期限將至。台北地檢署周四（17日）第8度提訊前台北副市長彭振聲，另第2度提訊前柯文哲市長辦公室主任李文宗，周五（18日）再第5度提訊威京集團主席沈慶京，檢方偵辦動作似乎已進入尾聲。此外，京華城涉百億新台幣土地遭法院裁定扣押，引發停工爭議，中國石油化學工業開發公司稱提出抗告。

檢方周四提訊，分別釐清柯文哲涉嫌圖利威京集團、前鼎越開發董事長朱亞虎行賄事證。檢方指出，沈慶京與國民黨籍台北市議員應曉薇是京華城容積率案的關鍵人物，沈是行賄者，應曉薇受賄後協助對方游說，涉犯違背職務收賄罪。沈因身體狀況不佳，已三度就醫，住院15天後周二（15日）才返回看守所，周五坐輪椅進入台北地檢署，未回應「有認罪嗎」等媒體提問。

中國石油化學工業開發與鼎越開發周四舉行記者會，中石化董事長陳瑞隆指出，鼎越開發周一（14日）收到台北地方法院裁定書，依法提出抗告，希望可盡快解除扣押京華城土地，維護鼎越應有權利。民眾黨立法院黨團總召黃國昌周五則表示，柯文哲延押期限屆滿後，中央黨部和緊急應變小組會有具體立場，再擬聲明解釋，不適合現在在黨團記者會說明。