沙田自修室現「借鞋怪漢」　女生鞋頭被貼古怪字條

有家長最近在網上社交群組，以題為「沙田圖書館自修室疑似出現變態佬，希望各位家長及女學生小心」發文，指出女兒早前在該自修室懷疑遇到「變態佬」。

該家長表示，事件發生在其女兒身上，女兒平日放學後會去沙田自修室溫書，早陣子她離開座位時，發現自己鞋頭被貼了張memo紙仔，寫着：「方便借你的鞋一用嗎？」其女兒不明所以，因此沒有理會繼續溫書。

其後，女兒乍聞對面位有一下拉椅聲，以為踢到對面位的座椅，便自然地望一望自己腳位，點知又再發現返學鞋鞋頭貼着兩張紙仔，她形容今次仲驚，疑人似乎已經認得我個女，最後阿女趁有其他人離座時混雜他們一起離去。該家長引述其女兒稱，由於兩次事件都是打對面坐，因此看不清究竟是甚麼年紀，只是從頭頂髮型知道是男性。

為此，該家長已着女兒不要再去沙田自修室，如果一定再去又遇到呢個怪人，一定要即時同當值職員報，希望各位要用自修室的同學仔，要多留意自身安全。

該家長其後再發文更新，表示已陪同女兒報案，更表示執法部門已拘捕懷疑涉案人士，希望大家都多加提醒子女在外要留意自身安全。