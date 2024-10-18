太陽活動進入極大期　全球多地現極光

自去年以來，部分緯度不高且平時很少見到極光的地區，已數次觀察到極光美景。本月以來，更是從大洋洲、歐洲、北美，乃至中國等全球多地均能看到絢麗的極光。美國太空總署（NASA）、國家海洋及大氣總署（NOAA）等機構日前亦宣布，太陽活動進入極大期，活躍狀態將持續至明年。

太陽活動周期是太陽磁場活躍程度高低轉換的自然周期，每個周期約為11年。NASA表示，今年5月期間拍攝到的太陽照片發現有多個暗斑，此是反映太陽活動程度的太陽黑子，其數量愈多意味太陽活動愈強烈，科學家們透過研究黑子以追蹤太陽活動狀況。NASA又指，同月出現高強度太陽耀斑和日冕物質拋射，在地球上形成20年來最強的地磁暴，引發的極光也可能是有紀錄以來最強烈極光之一。

不過，儘管太陽活動進入極大期，但科學家仍無法確定達到高峰值的時間，只能預測大概持續1年左右，為未來數月帶來更多觀測極光的機會，隨後將逐漸回歸到極小期。而在本月，全球多地也陸續出現極光，如澳洲維多利亞省墨爾本、美國首都華盛頓、法國曼恩盧瓦爾省紹萊、英國肯特郡赫恩貝、中國新疆哈密市等多地均能觀察到極光，不少民眾特地到場等候，只為捕捉到極光出現瞬間。