訪京晤王毅　英外相插手呼籲釋放黎智英

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（18日）在北京同英國外交發展大臣林德偉舉行會談。林德偉會上再對香港事務指手劃腳，指香港是共同利益，對實施港區國安法，以及壹傳媒黎智英受到的持續對待表示嚴重關切，再次呼籲釋放黎智英。

王毅表示，英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價，因為這符合兩國關係的歷史邏輯和現實需要，符合兩國人民的根本利益，符合歷史潮流和國際大勢。他又指台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進了解，為交流合作營造氛圍。

王毅稱，中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展、科技、衞生、教育人文等領域互利合作。

林德偉則表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對話合作，有效管控分歧。英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有着廣泛共同利益，兩國間不應該有甚麽鐵幕。英方期待同中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作，開啟英中夥伴關係強勁發展的新征程。

雙方就烏克蘭危機、以巴衝突、緬甸局勢等國際和地區熱點問題交換意見。