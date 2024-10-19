《施政報告》提出設4委員會及3工作小組　政府指為提升治理水平

政府今日(19日)在電台節目表示，新一分《施政報告》提出成立4個委員會和3個工作組，是延續和深化今屆政府第一份施政報告中提到工作要發揮領導和統籌作用，以提升治理水平。新一份施政報告很多重點章節提到文體旅發展，文體旅局在2022年才成立，工作量大，市民要求高，制訂政策時見有新事項需增值，要匯聚政府內部和社會力量，故此成立「發展旅遊熱點工作組」，收集18區及社會民間意見，發展「必去」的旅遊景點，例如香港地質公園是瑰寶，要探討如何發展，工作組及文體旅局的工作，是相輔相成。

新一份《施政報告》亦提出向中央爭取恢復深圳一簽多行及擴大一周一行的試點城市。政府表示，期望可以逐步擴至整個廣東省，但深圳與香港距離最近，會先爭取恢復深圳一簽多行。政府續稱，不認爲內地城市會因擔心消費力外流而無法成事，香港與內地城市是優勢互補，雙向流通才有乘數效益，在旅遊及企業合作上，較易看見到成果。至於香港旅遊業面對旅客消費結構改變，相信業界已並非在「有怨言但無行動」的階段，例如在十一長假期有食肆提供優惠。

政府在另一個電台節目提到新一份《施政報告》提出成立的「教育、科技和人才」委員會，相關範疇都有各自的政策局長負責，委員會將會負責聚焦對準國家發展大局，將3個政策局的工作統一。3項範疇環環相扣，但各自發展未必可聚焦，要由高層統籌依據施政理念，協調各個局依照施政方向工作。 例如「優才計劃」會發掘香港需要的人才，但如沒有委員會，發掘的人才未必能對準八大中心定位，委員會可以在上層統籌，依照指示及方向進行工作。

政府又稱，現時本港各項輸入人才機制已收到超過38萬份申請，合共有10多萬人來港，不少都已找到工作，平均每月工資有5萬元，超過本港中位數。他指，高收入人才大部分都是40歲以下，很多都帶同子女來港，9成是學齡兒童，可以補充本港人口老化、勞動力下降的問題。 「高才通」已批出許可的8萬人當中，有約2萬人年收入超過250萬元，來港主要是創業，希望將業務搬來香港。他指，相關人才對香港有很大貢獻，新一份《施政報告》亦將首個簽證年期延長到3年，方便他們組織公司，鼓勵在香港逗留更長時間，又指有關人才對香港經濟有利，是越多越好，希望可以「做大個餅」，惠及本港經濟。