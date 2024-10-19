張炳良看好「香港未完」　不撐「熊貓經濟」促走高質量之路

本港經濟遲遲未見復甦，更被質疑「香港玩完」。前運輸及房屋局長、教育大學公共行政學顧問張炳良今日(19日)出席一活動反擊此說，認為香港「並未玩完」，但整體發展的確面對「不對稱、瓶頸、競爭力」三大問題。有不少意見認為香港應該抓緊6隻大熊貓的機遇，發展「熊貓經濟」，張炳良稱，對這個建議抱較批判態度，認為不應走這個方向，因為本港應走高質量發展的路。

張炳良今早出席一個論壇，「投資界名人、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，張表示，香港「並未玩完」，但在與內地融合發展時，應保持獨特性，尤其，香港在發展上不應重複深圳做的事，因為兩地基礎不相同。

他在論壇中以ABC、即三個英文字展開有關香港面對宏觀問題發言，指香港的確面對「Asymmetry(不對稱)、Bottleneck(瓶頸)和Competitiveness(競爭力)」，如本港與內地經濟存在不對稱問題，當下不少港人北上消費便是一例，因為兩者存在經營成本、人力成本等不對稱的情況。

瓶頸則是香港面對的另一問題，本港在人力、資金上均有瓶頸，被窒礙發展，尤其近期國際社會對香港有疑慮，影響海外投資者對香港的投資看法；談到競爭力，他則引述世界競爭力報告下調本港評級，指事件反映國際對香港的形象影響甚大。