調查揭林村及貝澳河岸垃圾97%為塑膠　當中外賣物流包裝等佔70%

綠色和平於今日(19日)發布《東亞河岸垃圾審計調查——香港》，指出林村河及貝澳河上、中、下游收集逾3千件垃圾中，有9成7為塑膠，其中食品、物流、飲品及即棄餐具4大類包裝垃圾佔7成，而大部分飲品包裝垃圾源自大型飲品生產商。組織項目主任譚穎琳表示，即棄塑膠包裝、餐具等被棄置到環境，很可能分裂成微塑膠，入侵生態系統及食物鏈，威脅人類健康。由於政府側重於末端回收、興建焚化爐等，對規管企業生產即棄膠的進展相當緩慢，她擔心變相令社會承擔高昂廢物處置費及環境成本，為企業生產的廢膠埋單。

組織全球減塑項目專員大館弘昌指，香港作為東亞人均塑膠消耗使用量最高的城市之一，同時身為眾多國際企業進駐的國際大都市，有責任支持及推動《全球塑膠公約》，制定減塑目標，並推動企業將產品由「即棄」，轉型至「重用」及「無包裝」的銷售模式。

由各地政府、企業及組織領袖參與的《全球塑膠公約》最後一輪談判會議，將於下月在韓國舉行。而綠色和平「彩虹勇士號」亦抵達香港，促請政府及企業推動走塑及重用，並倡議訂立全球減塑目標。組織亦呼籲政府支持《全球塑膠公約》，加快訂立明確減量及重用目標的飲品包裝生產者責任制，並支持重用餐具借還系統，源頭堵截塑膠污染。