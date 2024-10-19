中學供應臭豬肉　董事長無視家長提問

雲南省昆明市官渡區長豐學校食堂日前被揭涉嫌向學生提供臭豬肉後，區政府多個部門正聯同街道辦介入調查。校方周四（17日）召開見面會回答眾人疑慮，學校董事長卻無視最後一條提問，手插褲袋離席，再次觸發家長怒火。

一名學生家長周三（16日）反映，其孩子從學校回來後出現上吐下瀉情況，於是在通訊群內查問其他家長有否出現類似情況，卻驚覺多名學生均出現腸胃炎等病情。當得悉上述情況後，另一名初二家長當天闖入食堂後廚，揭發廚房正擺放數盆臭肉，縱使當時仍是白天，一眾廚師正準備晚餐。他之後拿走其中一袋肉類打算當成證據，意外發現包裝袋中藏有巴西進口標籤，時間標明2015年。

事件曝光後，大批家長紛紛表示不滿，甚至決定報警。他們同時要求重罰學校領導之餘，亦期望能夠安排學生接受全面檢查。

直至周四，學校終於召開見面會。有家長質疑，食堂現時供貨商5月才成立，一個剛剛成立不久供貨商到底透過甚麼途徑，能夠通過招標進入學校，向學生提供食物來源。食堂負責人向家長道歉，並表示願意承擔責任：「都是我的錯。我一定負責。」

面對家長質疑，學校領導反指家長們根本不想解決問題，所提問題均是一些讓人無法解答刁鑽問題。一名女領導之後表示，見面會已開了差不多兩小時，於是決定結束會議。毫在此時，再有家長站起來舉起手說自己要問最後一條問題，學校領導、董事長卻沒有停下，徑直走向門口離開。

資料顯示，官渡區長豐學校是間民辦中學，每名學生每學年學費高達2.6萬元人民幣（約2.8萬港元），需另外支付餐費。多名家長透露，高中部學生到食堂堂食，初中部學生則需等待食堂炒好飯菜送到教室後用餐。