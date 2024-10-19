童年心理創傷或終生受礙　機構辦研討會分享國際新研究

童年心理創傷不但影響兒童的情緒和行為，亦會影響其價值觀和家庭觀。有本地機構舉辦研討會，邀請來自英國和新加坡的學者，分享兒童心理創傷的最新研究及國際公認的創傷治療手法，冀讓治療師及社工等業界人士，對兒童心理創傷的研究及治療手法有進一步的了解。

香港小童群益會心理創傷輔導中心今日(19日)舉行「兒童心理創傷研討會2024」，邀請學者分享兒童心理創傷的最新研究。來自英國的臨床心理學家David Trickey在專題演講中，透過認知理論解釋創傷記憶與其他記憶的不同，他指出，創傷記憶是基於感官及侵入性，並影響着兒童及青少年看待外在世界的方式。此外，來自新加坡的資深社工Yogeswari Munisamy則透過分享她的實務經驗與博士研究的初步發現，讓與會者更深入了解創傷知情及安全創傷實踐，在輔導工作中對服務使用者，以至從業員的重要性。

兒童在不同的成長階段會遇到不同程度的挑戰。若曾經歷不幸事件、欺凌等不愉快經驗，可能會造成心理創傷。如果不及時處理，這些創傷將持續影響至青少年期及成年期，甚至可能會轉移至下一代。香港小童群益會總幹事劉翀表示，該會自2013年起提供心理創傷輔導服務，並於2020年成立「心理創傷輔導中心」，專為3至21歲的兒童及青少年，提供心理創傷個案及小組治療服務，透過實證的介入理論及多感管治療手法，協助求助者重塑其創傷經歷，擺脫陰霾。