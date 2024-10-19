3個片區已完成法定規劃程序　港府爭取明年招標

政府最新一份《施政報告》宣布在北部都會區落實「片區開發」，一眾高官今日（19日）出席記者會解畫。發展局局長甯漢豪表示，今年報告展現了政府持續造地和勇於變革的決心，而預計在2024/25年度約有180公頃熟地，有信心可以如期做到，而未來10年期的熟地約有3,000公頃供應。在《2030+》中，香港每年平均供應約200多公頃，符合此標準。

甯漢豪表示，發展北都是為體現多元模式，政府會劃出每個約10至20公頃的片區，3個片區已完成法定規劃程序，已展開收地。當中會包括具商業價值的項目，例如私樓發展及公共設施。而在收回土地後會作公開招標，公共設施建好後可讓政府營運，政府採用投標模式，可提前收取地價，對現金流有好處，並爭取明年內為首個片區正式招標。對於會否擔心流標?甯漢豪指，現在做意向調查，有助了解市場意向，土地的大小是否合適，規劃是政府主導，但大些土地或能更吸引發展商。

至於3個生態旅遊的地點，甯漢豪形容其實是類似3個「片區」，而此3個地方未做好法定土地規劃，但已將初步概念出台，相信有初步構思後，可以早些問業界，例如尖鼻咀或白泥，發展商會否希望劃大些片區，可以將想法告知政府，例如有些基建是希望政府做，也可早些讓政府做到回應。她強調只是早些做意向調查，未正式展開工程落實。

至於人工島方面，她指不是現在即刻填海，一向大型規劃和部署可以分期去做，會按研究結果去推展合適的融資方案。她說，財金官員今年已有提到人工島的步速會有些調整，絕對不是擱置，雖然曾講過2025年底填海，但為了要做好些環評報告，所以不存在幾個月內轉立場，立場是一致的。對於人工島會否增加成本，甯漢豪稱申請撥款是用「Money of the day」，是用當日付款價格來算，詳細成本屆時會和大家交代。

新田科技城方面，甯漢豪表示，即將向立法會爭取第一期第一階段撥款，不包括片區開發的預算，但若能成功片區開發，相信有助減低成本。甯漢豪又指有成本管控辦事處，相信會監控價錢。甯漢豪表示，濕地公園仍在進行研究，要待環境局完成研究再發表。

創新科技及工業局局長孫東表示，河吐的價格是涉及國家層面，政府高度重視，督導委員會會監視；而他本人和深圳市政府已開了多次會議，聯合小組主要就河吐地區作規劃，遲些會向特首匯報。他又稱，園區公司主要負責一些實務工作，包括營運等。