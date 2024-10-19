習近平視察火箭軍　要求嚴查腐敗及不正之風

內地官媒周六（19日）報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周四（17日）到火箭軍某旅視察官兵操作訓練狀況，聽取新換型的主戰武器裝備戰術性能介紹。他強調要確保部隊堅決聽從黨中央和中央軍委指揮，要嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風。

官媒指，習近平視察的火箭軍旅是一支有50多年光榮歷史的戰略導彈部隊，自黨的十八大以來堅定舉旗鑄魂，大抓實戰化訓練，出色完成一系列重大任務。訓練場上，某型導彈整齊排列，這是該旅新換型的主戰武器裝備，習近平其後聽取該旅工作報告。

習近平強調要堅持黨對軍隊絕對領導，深化黨的創新理論武裝，嚴格落實民主集中制，嚴肅黨內政治生活，提升旅黨部領導力、組織力、執行力，加強基層黨組織建設，增強依綱抓建及帶領官兵遂行任務能力，夯實部隊建設及戰鬥力基礎。他要求部隊強化憂患、危機及打仗意識，全面加強練兵備戰，把部隊作戰能力搞紮實，有力維護國家戰略安全和核心利益。部隊亦要適應現代戰爭形態和作戰方式變化，緊貼作戰任務、對手及環境，有針對性強化新裝備、新技能、新戰法訓練，加強典型行動專攻精練，推進部隊建設高質量發展，提升戰略威懾和實戰能力。