新田科技城環評覆核中　政府照申撥款300億元

新田科技城環評報告受到司法覆核挑戰，但政府仍就其前期工程和三寶樹濕地保育公園的設計，向立法會提交文件申請撥款，當中就新田科技城第一期第一階段工程的工地平整和基礎設施，涉款約300億港元；而三寶樹濕地保育公園第一期詳細設計，則涉款約8,490萬港元。

根據發展局向立法會提交的文件顯示，新田科技城第一期第一階段發展面積涉及約158公頃，當中創科用地面積涉及約43公頃；物流用地面積約8.5公頃；新增人口預計為1.8萬至2萬人，而可提供的公營房屋單位約有5,500至6,000個。

此外，因配合新田科技城而須收回的私人土地約54公頃；須發展的政府土地約142公頃；須遷出的住戶數目約216個；須遷出的業務經營者數目約236個。工地平整和基礎設施工程的時間表為2024年至2031年。

當局表示，環評報告已獲有條件批准，會符合報告列出的條例，例如建立保育公園，達致濕地功能無淨減少，實施源頭噪音緩解措施等。下一步會就計劃的撥款申請諮詢工務小組委員會，並尋求財委會批准撥款。