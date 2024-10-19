當局下年初推低空經濟監管沙盒試點　集中空中檢測及無人機送貨

新一份《施政報告》提出發展低空經濟，政府將成立「發展低空經濟工作組」。當局今日(19日)表示，工作組將爭取在下月內開會，並於下年初推出低空經濟監管沙盒試點項目，首階段集中空中檢測及無人機送貨，包括運送外賣、信件及藥物等；香港科學園、數碼港、離島以及北部都會區等都是項目的測試地點，當局將於今年內開放營運商報名參與試點項目。就修訂現行《小型無人機令》，當局計明年上半年向立法會提交相關草案，期望在明年內獲得通過。

當局強調，業界對低空經濟興趣大，例如派送外賣，有外賣公司已向政府表示有意參與試點項目。被問到預計低空經濟將為香港帶來多少收益，當局強調，香港仍在起步階段，現時作評估「有啲不切實際」，又指當完成試驗階段後，將會邀請專家評估。

施政報告提出，積極3個智慧綠色集體運輸系統項目，其中啟德項目預計可提前3年落成。運輸及物流局局長林世雄解釋，啟德走線較成熟及已預留位置，走線相對較短，且對周遭環境的的影響較少，政府顧問工程師評估後，認為法律程序及招標可以並軌進行，且綠色集體運輸系統與重鐵較現有的市區重鐵輕巧，有方法可以令建築期縮短，預計可以明年進行招標，最快2031年落成，較原定提早3年完成。

新一份《施政報告》提出要開拓中東和東盟旅客客源，包括推動的士車隊提供阿拉伯語服務資訊。林世雄表示，政府鼓勵的士車隊在旗下網頁或流動應用程式提供阿拉伯語資訊，強調並無要求的士司機要學阿拉伯語；若的士司機願意自學簡單的阿拉伯詞彙，例如你好之類，亦是一件美事。