美助台升級軍事通訊系統　提升共同作戰能力

解放軍東部戰區周一（14日）結束圍台軍演後，台灣將在美國協助下升級Link 16軍事通訊系統，提升雙方軍隊共同作戰能力。

《日經亞洲》周四（17日）報道，Link 16升級後可讓不同軍事平台和部隊即時交換戰術資料，台灣防衞系統能與即將接收的美製F16V戰機、M1A2T坦克兼容。Link 16升級後能即時分享影像、目標和其他資料，有助避免誤射，指揮所可取得由無人機或士兵頭盔攝影機捕捉到的即時影像。根據美國國防部國防安全合作局資料，美方將派出200名政府人員、200名承包商到台執行Link 16升級任務，預計2026年底完成。美國國務院官員稱，將繼續監控中國行動，並與盟友和夥伴協調合作。

經歷三次台海危機後，台灣於2000年代引入Link 16。惟現有Link 16是簡化版本，只能連接某款戰機和軍艦，自部署以來未曾重大升級，與先進武器系統連接時通訊速度緩慢，不但影響快速反應能力，同時引起危機爆發時美台如何協作的疑慮。美國國務院本年2月宣布一筆價值7,500萬美元（約5.85億港元）軍售案，助台灣升級Link 16。