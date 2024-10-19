食店員工憂外勞搶飯碗　工會批施政報告冇關注失業率

《施政報告》被批評欠缺振興消費市道實質措施，高官反叫餐飲業界「有人賺咁多，就要檢討下，要自強不息改革求變」。有餐廳女員工向《東呼即應》表示，市道暢旺時一周上班6天半，現時生意拍烏蠅只能上班4天半，人工更少了2、3千港元，影響所及兒子的補習費亦只能縮皮，興趣班則全部取消，大嘆現時市道差難轉行，只希望政府不要輸入外勞搶飯碗。有工會指出，飲食業界外勞在去年開始審批，今年初陸續抵港，而且也開始到了高峰期，對工人的影響將陸續浮現；並批評《施政報告》沒有關注行業失業率，強調發展新產業「遠水不能救近火」。

餐飲業從業者陳女士表示，以前一星期開工6天至6天半，能賺7、8千港元人工，但現在生意差、經濟差，一星期只開工4至5天，人工少了2、3千港元。餐廳客人亦少了很多，以前生意很好客人等位要半小時，現在可以即時入座，餐廳只有大概兩三成食客，甚至試過早上無人光顧，侍應比食客還要多。

家庭收入減少，連帶讀小學三年班的兒子補習都要縮水，由每月3,000港元的功課輔導班轉為一次200港元的大學生補習。陳指，以前都會幫兒子報興趣班，例如功課輔導班、樂器班等，現時亦沒有多餘錢，這個學期都開始取消了，嘆謂「樂器是富貴人家學的」，申請報讀學校的樂器班，也要300港元半小時，對兒子而言也是奢望。現在花每一筆錢都要「停一停，想一想」。

陳女士期望政府停止輸入外勞，增加對餐飲業的支援，否則「分分鐘餓死自己人」。她形容只有一碗飯，本地人都吃不飽，外來的人還要一起吃，更加沒可能。她坦言快受不了，本身住房租金貴，萬一失業就無法應付，轉行搵工亦難，尤其在職媽媽要兼顧照顧兒子時間。

勞工顧問委員會僱員代表譚金蓮表示，一些中年人或婦女離開職場太久，或是本身的技能 競爭力不高，通常會選擇投身保安、飲食行業。餐飲業也有輸入外勞，而且外勞在去年開始陸續審批，今年年初陸續抵港，開始是抵港的高峰期，會影響本地工人找工作。她認為，政府應該檢視計劃，能否設立機制評估現在的勞動力是否足夠，或是已經對本地勞工的就業機會不利；甚至薪酬已經開始凍結、下降，就業機會開始零散化、兼職化的情況下就需要煞停。

事實上，個別行業的失業率過去兩個季度都是上升，例如建造業、飲食業。譚金蓮續指，有工人薪金更遭凍結快5年，實質購買力下降，生活都很困難。惟新一份施政報告暫時看不到政府關注到行業失業率，現在政府要發展新產業，有實際東西去推動經濟發展是很重要，但工人的燃眉之急也很重要。