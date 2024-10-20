政黨倡公僕問責制　允局長管升遷賞罰

本港推行主要官員問責制已廿多年，問責卻如虛設。新一份《施政報告》提出政府要改革，有政黨指，改革需內外兼顧，問責制既要針對政治任命官員，也要涵蓋公務員系統，建議局長可染指公務員的升遷和賞罰，方可有效統率公務員團隊把任務執行到位，如臂使指地實現政策目標。

該政黨指，新一份《施政報告》提了41次改革，但目前管治團隊卻存在政治問責和行政問責不足的問題，並以早前處理洪水橋亦園村收地為例，發展局雖多次明言會人性化處理拆遷同上樓問題，但落區所見卻大不同，前線公務員仍然採用僵化手法執行收地程序，有關個案凸顯政治和行政間的斷層。

癥結與權力範疇有關，問責局長雖是政策局之首，但公務員的升遷並非其管轄範圍，更遑論懲治權。當公務員執行政策不如預期，程序上最終「孭飛」的卻是局長，並不公平。

公務員尤其是高級公務員亦因落實問責，政策落實不到位應有賞罰及懲處，這樣才可有效管理行政系統，順利推行政策以達到政府訂下的績效指標。

政黨主席、議員狄志遠表示，行政部門同問責團隊之間的協調存在效率問題。他接觸不少政策局官員，發覺許多都甚有誠意，願意聆聽和討論，但負責跟進的相關部門在落實措施時則往往變成另一回事。他說「唔做唔錯，少做少錯」的心態，在講求提速提效的當下，明顯已不合時勢，希望公務員能反思。