中國公民在菲火鍋店中7槍亡　華使館促盡快緝兇

菲律賓馬卡蒂一間火鍋店上周四（17日）凌晨發生槍擊案，造成一名中國公民身中7槍死亡。中國駐菲律賓大使館上周六（19日）表示已第一時間啟動應急機制，積極協助菲律賓警方偵辦案件，敦促菲方加大力度，盡快緝拿兇手，全力保障在菲中國公民的生命財產安全。

使館發言人指，館方向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，幫助處理相關後事，強調會盡力保護在菲中國公民各項合法權益。中國駐菲大使黃溪連等使館官員近期與菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）等部門負責人會面，就中菲執法合作交換意見，敦促菲方採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益，依法公平公正處置涉中國公民案件，特別是加速偵破涉中國公民惡性刑事案件。

使館曾派員探視部分在押中國公民，捐助必要生活物資，並推動多起涉中國公民案件處置取得正面進展。發言人表示，執法合作是中菲關係重要組成部分，在保障兩國人民生命財產安全、促進人民幸福福祉方面發揮着不可替代的作用。根據雙方共識，使館將與菲有關部門保持密切溝通協作，進一步加強合作，嚴厲打擊跨國犯罪。