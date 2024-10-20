簡樸房登記期後寬限期建議1至2年　當局有信心租金不會大幅攀升

政府早前發表新一份《施政報告》，提及取締劣質劏房，立法訂立簡樸房標準，包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。財政司副司長黃偉綸預計下年完成相關立法，之後現有劏房登記為期12至18個月，登記期完結後設有寬限期，建議1至2年。對於基層關注的「簡樸房」租金水平，他有信心租金大幅攀升的機會不高。

黃偉綸今日(20日)在電台節目表示，簡樸房先在立法會審議約兩個月，預計下年完成立法。登記期一過，當局就會取締不符標準的劏房單位。到寬限期尾聲，當局會有序處理不符標準且仍在經營的劏房單位。他指出，未來5年不計「簡約公屋」，每年約有3萬個公營單位供應，完成有關寬限期即2028或2029年後，若因相關執法行動而令有住戶要搬遷，政府屆時亦有方法處理。他認為，受影響人士即使未能上公屋，亦可選擇「簡樸房」。黃偉綸指，現時約6成劏房戶合資格申請公屋，只要有足夠供應，他們就可上樓；另外約4成住戶亦可於市面找「簡樸房」。

對於簡樸房租金水平，黃偉綸認為不會基於一次性的支出而調升，例如改動間隔等開支，而是在於供求。他稱，目前7成分間單位不用作出太大改動，加上容許新建簡樸房，相信有關供應短時間內不會大幅減低，亦有信心有關需求會下降，租金大幅攀升的機會不高，強調當局會繼續關注。黃偉綸強調房屋政策需要長遠執行，相信下屆政府仍會維持有關政策。