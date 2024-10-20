華公布軍民兩用出口管制條例　12.1起實施

中國國務院上周六（19日）公布，將於12月1日起實施《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，加強和規範兩用物項出口管制。

條例於今年9月18日國務院第41次常務會議通過，並由國務院總理李強9月30日簽署。條例列明，兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷力武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。出口管制則指國家對從中國境內向境外轉移兩用物項，以及中國公民、法人和非法人組織向外國組織和個人提供兩用物項，包括兩用物項的貿易出口及對外贈送、展覽、合作、援助和以其他方式進行的轉移，採取禁止或限制性措施。兩用物項的出口及其相關活動，應遵守法律、行政法規和國家相關規定，不得損害國家安全和利益。

司法部及商務部負責人表示，出口管制不是禁止出口，出口經營者可直接申請出口許可，提交兩用物項最終用戶和最終用途證明文件，不得擅自改變兩用物項最終用戶和最終用途。若發生變化，出口經營者應立即停止出口，向國務院商務主管部門報告並配合核查。負責人又指，新條例明確規定，危害國家安全和利益或將兩用物項用於恐怖主義目的，國務院商務主管部門可決定將其列入管控名單，對當事人採取禁止、限制交易等管控措施。