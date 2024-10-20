訪上海晤龔正　林德偉指中英需推動全球發展

英國外相林德偉上周六（19日）到訪上海，與上海市長龔正會面。龔正指出，上海是中英交流合作的重要橋樑，亦是英國企業投資中國的首選地，上海期待兩地加強經貿、雙向投資合作。林德偉則指，在這個競爭激烈、發展面臨許多挑戰的時代，英中兩國都有共同責任推動全球發展。

龔正表示，上海先後與倫敦金融城建立友好交流關係，與利物浦市、大倫敦市結為友好城市，超過三分之二在華英國企業的總部都設在上海，英國也是上海企業「走出去」的重要目的地之一。面向未來，上海願進一步加強與英國的交流合作，實現互利共贏，歡迎英國企業用好中國國際進口博覽會這個大平台，把更多的優質產品、先進技術和特色服務帶到上海、帶入中國，在綠色經濟、數位經濟、先進製造業、金融服務、醫療健康等領域持續拓展在滬投資布局。同時，加強教育科技、文化藝術、體育等領域交流，推動兩地人民到對方旅遊，領略彼此風光。

林德偉說，英中同為貿易大國，都有創新基因，也有轉型的目標，需要更強大的溝通與交流。上海是英中合作的重要切入點，英國與上海經貿往來密切，各領域交流廣泛，且有很大的合作潛力，希望採取更開放的舉措，深化氣候變遷因應、金融、產業、教育、文化、體育等領域合作，共同加強雙方交流與聯繫。