發展旅遊熱點工作組下月召開會議　期望短期內打造必去熱點

新一份《施政報告》提到政府會以創新思維，利用好香港豐富和獨特的資源令本港成為首選旅遊目的地，並成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌。政務司副司長卓永興表示，工作組將至少涉及7個政策局，並會在下個月召開第一次會議，結合18區和各界意見，期望短期內做出工作目標，包括打造必去旅遊熱點等。

卓永興今早(20日)出席電台節目時指，工作小組將圍繞本港不同旅遊資源如美食、影視、島嶼等，發展新的旅遊項目及打卡點，亦考慮發展美食夜市。他強調不只是政府出資源，同時會考慮採用民間合適的資源。

現時旅客旅遊模式轉變，「窮遊」方式興起，業界難受惠。對此，卓永興認為，除了政府制定良好政策及環境，業界也要主動求變，各界齊心發掘香港獨特的旅遊資源。出席同一節目的文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，本港要發揮特色，發掘其他地區難以找到的旅遊項目，強調要善用本港豐富的旅遊資源，做好宣傳及配套，便利旅客。

楊潤雄提到今年5月起，新增10個內地赴港澳個人遊城市，有關城市的訪港旅客增長不錯，加上內地旅客免稅額增加，本港整個旅遊業界的氣氛不錯，有動力繼續做好。