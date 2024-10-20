見民主派容許遊行集會展包融？　政府：看法狹隘

政府主張建立關愛共融社會，被問及在符合國安的大前提下和民主派人士傾談能否令外界覺得政府更包容，政府回應稱不代表「做某一樣事情才表示包容」。對於有聲音指集會能令外界覺得社會包容，政府指相關看法「狹隘」，過往集會「被人騎劫」，表達意見時切勿影響他人。

在今日(20日)一個電視節目上，被問及有意見指政府沒有接見民主派人士，是否應該和他們交流展示政府包容，政府解釋政策是建立關愛共融社會，會聽取任何人的意見，但有不同方式。政府表示，理解750萬市民都想告訴他們一些事情，但要選擇時間如何運用。

被追問在符合國安的大前提下，和民主派人士傾談能否令外界覺得政府更包容，政府指包容是全面性的，不代表「做某一樣事情才表示包容」。政府補充各界要用不同方法把自己的聲音讓別人知道，政府聽取後會按自己分析判斷而推出政策。

對於有聲音指鼓勵他人集會能令外界覺得社會包容，政府指包容不是靠遊行集會，指出相關看法「狹隘」。政府指出表達意見有很多方法，例如可以安排座談會，沒有單一方法，同時要知道過往集會出現「被人騎劫」的情況。政府又指在平衡各方面利益的情況下，以包容共濟的角度，最重要的是切勿影響他人。