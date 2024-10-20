研加快處理違規公僕　政府：盡快除惡草

政府提出要優化公務員紀律制度，期望把處理時間縮短。政府今日(20日)在電視節目中指要盡快清除不好的「惡草」，不能消耗內部希望協助建設的精力，又指不處理違規的公務員就是打擊士氣。對於公務員雙向交流機制，政府指是為了增進雙方的認識，不會從中「補人手」。

被問及早前政府亦曾優化公務員紀律制度，為何需要再優化，政府解釋，要再深化改革裏看如何持續，期望把處理時間縮短，針對真真正正要處理、有紀律問題的公務員。政府措施政方針提出公務的命令規則和紀律執行的規則，「命令」是指在管理方面；另一個是處理政府認為違反政府要求的個案，兩個都可以強化。

政府指這個世界改良應該用正面的態度，「是正面的、是增值的」，又指在紀律方面如能時間加快、力度加大，只是對整體公務員公道。政府稱絕大部分公務員盡忠職守為市民服務，指「百步之內豈無荒草」，要盡快清除不好的「惡草」，不要讓問題延續而消耗內部希望協助建設的精力。

被問及會否擔心打擊士氣，又或在程序公義上未必符合《基本法》要求，政府指不處理違規的公務員就是打擊士氣。政府又指「香港的程序公義講得比任何地方大；司法覆核相信比任何地方多」，因此政府講程序公義，但更講求「結果公義」。政府指對於真的違反政府規則、標準不達標的，相信任何公司都一定會處理，否則對做得好的不公道亦影響公司聲譽。

對於公務員雙向交流機制，政府解釋國家有很多值得學習的地方要學習，香港亦有很多優勢應該分享，又指交流一定是正面的，不需要從中「補人手」。政府續稱，香港公務員制度有《基本法》規定，因此政府黑白分明，交流是為了增進雙方的認識。