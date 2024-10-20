政府推「簡樸房」　議員質疑工廈劏房點處理

為取締劣質劏房，政府提出合格的劏房名為「簡樸房」，面積要8平方米，必須有窗及獨立廚廁。有議員指現時不少劏房也不合格而要退場或改裝，又質疑早期的工廈劏房如何規管或「合體」，更指每任政府也喜歡攪新名字，由於一家4口住在300至500呎住的情況普遍，大部分市民亦可稱住在簡樸房。

議員江玉歡在社交平台貼文，指大部分劏房也說100呎左右，超迷你的廁所，房間僅容得下床及小桌子，房租叫價逾7,000港元，若以立法硬性規管，相信不少劏房也要退場或改裝。如果8平米要實呎，應該不少自稱120呎的也不合格。

不單止在住宅大廈的劏房，她指若立法只限制出租，早年在工業大廈劏出並出售作迷你「住宅」的會怎處理？對於這些已賣散的就是否不作規管呢？她表示，見過不少逾1,000呎的工廈單位分間作10多個單位，並成功出售，若要立法規管，難道要它們合體嗎？

正所謂有求才有供，她指每日也有人落戶香港，由於租金貴，劏房無疑是一個選擇，劏房有些以日或星期租出，連遊客也樂於入住，像重慶大廈內也有不少非賓館類的劏房，有會否限制？

她以新加坡為例，指當地分間房出租也很普遍，有價有市，不少當地的分間房要共用㕑廁，而住當地分間房的不泛專才，分間房或分租單位成了專才到新加坡的重要配套，當地政府亦撥地興建短租公寓給到當地工作的人士，減少對當地人的租金壓力。對於面積及廁所，當地政府沒有限制，只是限制一屋（無論怎樣分間）也不能多於6名租客，又指她所知，租客和業主也很自律。

政府把合規格的劏房名為簡樸房，她指香港是彈丸之地，但房屋的種類名稱卻有不少，每任政府也喜歡攪新名字，本屆便有樂建居、簡約公屋及簡樸房，她指是否需要重新將合資格的劏房易名簡樸房實在見仁見智，但提及香港大部分市民住的也可稱為簡樸房，300至500百呎住一家4口是很普遍的。