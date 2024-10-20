失散30年3年前相認　雙胞胎姊妹因金錢決裂

河南一對失散30年的雙胞胎姊妹，3年前在影片平台相認。兩人其後直播帶貨，但隨着時間推移矛盾與摩擦不斷出現，加上投資與管理紛爭，令兩姊妹形向陌路，彼此過去半年已不再聯繫，結束短短3年姊妹情。

兩姊妹相認過程充滿戲劇性，事緣其中一人在影片平台上意外發現另一人不但樣貌相似，且出生年月日、喜好及血型等均一樣，經DNA鑑定發現竟是同卵雙胞胎姊妹。姊姊張麗和妹妹程珂珂自2021年相認後，利用流量在廣州直播帶貨，其後因疫情而回到河南老家，先後在鄭州、平頂山等地直播帶貨，但均以失敗告終。兩人最後一次在南陽直播帶貨，但依然毫無起色，張麗因此決定不再直播帶貨。張麗其後在登封開設餐吧，與程珂珂卻因餐吧管理權和投資金額等問題爭論不休，張麗隨後又因不滿程珂珂擅自作出決策等原因，雙方最終決裂。

兩人至今已有半年未曾聯繫，張麗繼續獨自打理餐吧，表示不會再去找程珂珂，直言若能再次選擇，寧願不認識對方。而程珂珂則拉黑了姊姊的電話及微信等聯絡方式，她亦正籌備開設新店，稱接受目前已對方的關係和結果，決定向前看。