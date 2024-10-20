西班牙詐騙疑犯逐出台灣　新加坡拒入境

台灣移民署上周六（19日）把一名西班牙籍詐騙疑犯強制驅逐出境，他抵達新加坡一日後即遣返回台，目前安置在桃園機場收容中心。

移民署表示，奧納特（Salvador Alejandro Llinas Onate）受國際刑警組織通緝，涉嫌犯下重大刑案，且明知遭西班牙通緝，卻刻意潛逃躲在台灣，確有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞，因此禁止入境。由於奧納特已列為禁止入境對象，移民署將持續協調遣送回西班牙歸案受查。對於台北高等行政法院裁定，移民署限令奧納特離境的執行程序不合法而應予釋放。移民署認為驅逐出境等同釋放，並沒有限制人身自由。至於新加坡拒絕奧納特入境原因，移民署表示並不清楚原因。移民署強調，絕不容許心存僥倖的外國犯罪者藉潛逃來台規避法律制裁，將台灣視為避風港。

奧納特涉在意大利犯下涉及超過3,000萬歐元（約2.55億港元）的汽車租售詐騙案，2019年入境台灣，並持有台灣核發的外僑居留證。奧納特以移民署通知倉促及限制人身自由為由，向台北高等行政法院提起訴訟。