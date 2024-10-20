昆明中學供應臭豬肉　校長免職多名官員停職

雲南省昆明市官渡區長豐學校食堂供應臭豬肉事件曝光，區教體局及市場監管局隨即調查。聯合調查組上周六（19日）晚公布，校長及學校法定代理人免職處理。區教體局局長、教體局分管副局長及市監局分管副局長，均停職受查。

聯合調查組指，家長上周三（16日）反映食堂鮮豬肉片有異味問題，證實鮮豬肉於當天宰殺，產地檢疫證和兩證兩章齊全。豬肉經機器切片加工後未散熱處理並用雙層塑膠袋分裝，在塑膠袋中存放近4個小時，又在食堂室溫中擺放5個半小時，沒有冷鏈運輸和冷藏保存，因運輸及儲存不當導致變質變臭。經第三方專業機構同步檢驗，豬肉片揮發性鹽基氮指標超出國家規定標準判定為不合格。長豐學校委託雲南潤升物業服務有限公司承包經營食堂，卻未依規定向上級教育主管機關報備，對承包經營企業的經營資格審查及管理不到位，管理制度流於形式。

聯合調查組對學校法定代表人履行辦學主體責任不到位而立案調查，責成長豐學校依法重組董事會，修訂完善董事會章程，強化依法履職、依法辦校。同時責令潤升物業服務有限公司停止經營，沒收違法所得46萬元（人民幣，下同，約50萬港元），罰款568萬元（約622萬港元），責令改正經營不合格食品行為並罰款10萬元（約11萬港元），責令食材供應商停止經營，接受調查。