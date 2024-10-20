搗破兩宗海路走私香煙案　檢2.4億元貨拘7緬甸船員

香港海關稅收罪案調查科人員於前日(18日)及昨日(19日)執行反私煙行動，成功偵破兩宗巨大海路走私香煙案，檢獲5,300萬支未完稅香煙，市值約2.4億港元，應課稅值約1.7億港元，並拘捕7名涉案緬甸籍男子。

海關一直嚴厲打擊各類型私煙活動，並致力從源頭堵截私煙入境。關員針對私煙分子利用走私物流路線作出針對性部署，持續調查及截擊該些不法集團的走私路線。前日根據調查結果，在葵涌海關大樓驗貨場檢查一個由台灣抵港、報稱載有回收金屬的40呎長貨櫃，起出約1,100支懷疑私煙，市值約5,000萬港元，應課稅值約3,600萬港元。該貨櫃報稱轉口到內地佛山，懷疑不法分子把私煙偽裝成轉口貨物，以減少被檢查的機會。因此，海關相信該貨櫃到達香港的碼頭後，不法分子會以不同理由更改貨物目的地，例如聲稱貨物會在香港進行檢疫，從而把該些私煙偷運入香港。

另外，關員亦針對一個私煙集團作深入調查，昨日上午留意到一艘與該集團有關的可疑貨船正進行走私活動，該船採取迂迴路線，經內地珠江口南面海域向大嶼山方向航行。因該海域屬內地管轄，海關遂聯絡內地海關人員對該貨船進行聯合監控。同日早上約7時，海關留意到該船到達珠海桂山島，且向大嶼山交界方向航行，並利用日間繁忙的海上交通及其他船隻作掩護，加上附近海域又有多艘走私集團僱用的散水艇，企圖監視海關的行動，以增加執法難度。

由於懷疑該貨船正走私大量私煙入境，海關派出2艘高速截擊艇截查該貨船，並在青衣南對開海面發現該目標船隻。不過，關員欲上前作截查時，該貨船突然作出180度改變航向，又加速逃離現場，截擊艇立刻作出追截，關員亦指令對方停航。惟該貨船不斷加速逃走，且罔顧海上航行安全。關員於是強行登船兼搜船，並要求船長出示載貨艙單，對方卻支吾以對未能交代貨櫃內貨物的資料，

最後，關員貨船4個貨櫃內搜獲4,200萬支懷疑私煙，市值約1.9億港元，應課稅值約1.4億港。其中2個貨櫃約2,000萬支私煙全為「白牌煙」，佔船上私煙總數的五成，其餘則為傳統私煙。關員拘捕7名(28至51歲)緬甸籍船長及船員，由於47歲船長未能提供相關貨物艙單的文件，他將被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，案件明日(21日)上午到西九龍裁判法院提堂。

海關指出，相信檢獲的私煙來自東南亞，而市場上「白牌煙」的銷售已受到控制，但不排除有不法分子會將印有健康警告的「白牌煙」偽裝成已完稅香煙，以可觀利潤招攬零售商協助分銷。因此，海關將繼續留意「白牌煙」市場動態，市民不要購買來歷不明、價格異常的香煙。