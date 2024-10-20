與毛孩生活有益長者身心　團體倡引養伴侶犬機制

新一份《施政報告》上周出爐，執業藥劑師協會認為要將「One Health Policy健康一體化」政策引入香港，以更好地保護人類和動物。協會今日(20日)表示，動物對老年人的健康和福祉起着重要作用，科學證據表明狗可以降低人的血壓，增加人的運動量，提高血清素，從而帶來更多的幸福感，動物輔助療法亦正愈來愈多地用於改善公民的健康；亦建議香港引入支持人們養伴侶犬的機制，公共交通、購物中心和餐館亦需要歡迎攜帶狗和其他寵物的乘客。

協會續指，人的基因對大自然有親和力，沒有動物，人的生活就不完整，可能會變得孤獨和不快樂，私人屋苑和公屋都需要有狗主友善的政策，以便老年人或其他需要動物援助狗的人能夠健康地生活，尤其是對於需要接受動物輔助治療以享受健康生活的長者。

協會亦提及當局提出的大熊貓經濟，指動物經濟要在香港取得成功，必須採用One Health政策，更好地保護動物和人的健康和安全。協會認為，如果醫護人員和政府無法保障香港動物的健康和安全，亦代表無法充分保障人類公民的健康和安全，以早前新界的士撞死野牛為例，協會認為如果政府不在街道上設置路面緩衝物以減緩汽車的速度，如果汽車突然煞車或急轉以躲避牛或動物，車輛便有機會撞到路邊，司機也可能會受到嚴重傷害。