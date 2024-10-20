榫卯結構模擬月壤磚　未來或用於月面建屋

內地傳媒上周六（19日）報道，中國科學家模擬月壤成分燒製出月壤磚，採用傳統榫卯結構，計劃用於月球建築。為了測試月壤磚是否合格月球建材，將由天舟八號貨運飛船搭載前往中國天宮空間站進行艙外暴露實驗，驗證力學、熱學性能，以及能否承受宇宙輻射。首塊實驗月壤磚預計明年底送返地球。

月壤磚由湖北武漢華中科技大學國家數字建造技術創新中心研製。該大學教授周誠介紹，實驗樣品分為3塊樣品板，整個暴露時間是3年，每隔一年會下行一塊樣品板，帶返地球做相關實驗。研究團隊將帶到天宮空間站的月壤磚設計成柱狀和片狀兩種形態，還使用了5種模擬月壤成分、3種燒結工藝，以收集更準確科研數據。

月壤磚呈現榫卯結構，有利於未來在月球組裝基地。它經模擬月壤秤重、壓模和千度高溫燒製而成，抗壓強度是普通紅磚、混凝土磚的3倍以上，相當於一平方厘米面積上能承受1噸多重量，遠超地球上常用磚塊。

月亮上晝夜溫差超過300℃，加上沒有大氣保護，大量宇宙輻射和許多微隕石會撞擊月球表面，同時還有震動頻率高的月震，這些都是在月面建屋的挑戰，對月面建築材料的機械性能、熱性能和抗輻射性能都有苛刻要求。