東方日報A1：周末櫈多過人　電影業遲早熄燈

繼早前有議員發現長假期前後本港酒樓食肆生意慘淡，又引述侍應說周末更「恐怖」後，另一名議員在剛過的周末到港島鬧市某戲院看電影，竟然獲「包場」待遇，直指電影市道好「大鑊」。實際上，今年已有6間戲院結業，包括經營半世紀的總統戲院和開業僅5年多的嘉禾啟德，但新一份《施政報告》對電影着墨不多。該議員指受到港人北上消費及串流平台的影響，行業競爭更大，認為政府要盡快推出旅遊藍圖。不過，亦有議員指電影市場在大節日比較暢旺，認為政府要鼓勵商界參與電影投資。

議員何敬康昨在社交平台貼文，指自己與太太在剛過的周末晚膳後，在港島鬧市某戲院看一套具娛樂性的大眾類恐怖電影，並附上合照指自己「包場」，更形容上述情況反映電影市道「大鑊」，必須要想辦法。他回覆本報查詢指該處「人流非常少、近乎無」，其他同一時段觀看電影的人次亦是「寥寥可數」，只有一場晚上7時的電影有10數人次。他指現時串流平台一般會在一個月左右上映電影，到戲院看港產片較有價值，但是現時不少市民會北上消費，在廣東亦提供粵語電影，認為行業競爭大。他指政府應盡快推出《文藝創意產業發展藍圖》和《香港旅遊業發展藍圖2.0》。

實際上，新一份《施政報告》僅在簽署CEPA的章節提及「電影」，而在打造香港旅遊新面貌的章節提及「演藝及影視文化」。

被問及《施政報告》對電影着墨不多，他指雖然現時沒明文寫出，但電影業也是政府發展方向之一。

針對電影市道，另一議員鄭泳舜指一般市場在暑假、聖誕及農曆新年等大節日較暢旺，又指近年電影市場的影響力減少，港產片數量亦比較少。他指政府有電影發展基金及其他資助幫助業界，最近亦有資助半價看電影活動，政府亦成立文創產業發展處。他指政府是本地電影的最大投資者之一，但未必能長期負擔，需要鼓勵商界參與投資。在未來發展方面，他指業界近年有師徒制等措施，鼓勵把機會留給年輕人。

最近機場展出電影場景，鄭泳舜指相關展覽是帶領香港電影走出去的好例子，其他地方亦會有參觀電影場景的旅行團。但何敬康則認為相關展覽太遲，又指一般市民甚少特意到機場看展覽，他認為相關展覽在電影上映時就應要做，反問「唔好出年先擺？」

針對剛簽署的CEPA，當中在電視及電影業方面，取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，同時取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。

何敬康指相關協議令香港有多一個市場，現時純港產片難達致收支平衡，令業界更大信心，促進兩地交流。鄭泳舜則指本港電影走進內地市場並非新鮮事，但本地市場以小品為主；內地傾向大片，兩地有文化差異。對於如何平衡不同地方市場喜好，他認為需要取決於市場，不能只是做大片或小品。

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