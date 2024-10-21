港鐵通車45載繼往開來　秉承智慧出行　誠心服務市民

港鐵公司服務市民45載，與香港相伴同行。隨着港鐵網絡不斷拓展，鐵路已連貫全港各區，每日接載逾500萬人次。為持續維持高水平服務，港鐵十分重視鐵路資產管理，早前宣布由2023年起計5年內，投放逾650億元更新及保養維修鐵路設施。近年亦積極推動「智慧出行」，應用創新科技提升乘車體驗。港鐵作為香港發展進程的其中一員，推動城市前行，透過高鐵（香港段）服務進一步加強香港與內地的聯繫。港鐵公司多年來伴隨香港的成長，同時積極參與建設香港，因而獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發「超卓上市企業大獎（公共服務）」。

港鐵公司過境鐵路總管王家明表示，今年是港鐵通車45周年，由最初營運一條鐵路綫，現已變成貫通全港18區的鐵路網。隨着鐵路網絡持續拓展，鐵路系統的載客量亦不斷上升。「現時港鐵每日接載超過500萬人次，且一直維持乘客車程準時度超過99.9%的高水平。」他強調，港鐵一直十分重視鐵路資產管理，公司會在2023至2027年5年內，投放超過650億元更新及保養維修鐵路設施，以確保鐵路系統保持良好狀態。

更換列車就是其一大規模項目，王家明表示，港鐵早前投放超過67億元，購置93列市區綫列車及40列輕鐵。新列車在設備及智能裝置方面均有所提升，運作可靠性更高，並為乘客帶來更好的乘車體驗。繼觀塘綫後，新市區綫列車今年陸續於港島綫投入服務。港鐵同時斥資13億元更新自動收費系統，包括升級共2,400部出入閘機。乘客現已可使用多項電子支付方式便捷乘車，包括二維碼車票及感應式信用卡等輕鬆出入閘。港鐵亦持續優化車站設施，例如正陸續翻新逾100條扶手電梯、更換超過30部升降機，以及更換不同車站的LED照明系統及空調冷卻裝置等，各項目均涉及數億元的投資。

推動「智慧出行」是港鐵近年的發展方向之一，透過應用創新科技，引入多項智能化服務。王家明表示，公司早年推出「車廂載客顯示」服務，讓乘客透過車站顯示屏及 MTR Mobile 知道列車每個車卡的實時載客情況，方便他們選擇較多空間的車卡位置上車。除東鐵綫、屯馬綫及南港島綫外，服務近日已擴展至觀塘綫。他又指，公司亦探討利用人工智能技術提升顧客服務。現時鰂魚涌站及啟德站正試行虛擬服務大使，應用AI技術提升實時顧客查詢服務，提供乘車路綫指導、以及前往站內外商店及設施等功能，團隊會繼續檢討成效及探討其他合適車站引入服務。

為更好地營造共融的乘車環境，港鐵善用科技照顧不同客群的需求，例如持續提升簡易版手機應用程式「關愛共乘」的功能，方便長者和有需要的乘客乘搭港鐵， 而現時「關愛共乘」內，為視障人士而設的「站內導航」功能，亦由東鐵綫會展站擴展至整條觀塘綫及荃灣綫。此外，港鐵亦於27個轉車站的月台幕門安裝為聽障人士而設的關門提示燈裝置，務求讓有需要的乘客，能享有貼心、共融的乘車體驗。

本地鐵路服務以外，港鐵自2018年高速鐵路（香港段）開通以來，提供高速舒適、可靠方便的跨境鐵路服務，大大加強兩地互聯互通。王家明表示，港鐵持續提升高鐵服務，開通更多新站點，「今年上半年載客量超過1,270萬人次，較去年同期增加超過66%。相對高鐵初投入服務時的44個站點，現時乘客已可乘搭高鐵由香港直達約80個內地站點。」繼去年先後新增廣州東綫、成都東綫及湛江西綫後，今年又再開通張家界西綫，直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝。

高鐵持續推出嶄新服務便利乘客出行，例如電子車票、香港西九龍站與福田站以及深圳北站之間的「靈活行」變更車次安排。此外，連接香港西九龍站及北京和上海的京滬動臥列車服務於今年6月正式啟航，為乘客帶來「夕發朝至」、可靠、便利的出行選項。王家明透露，團隊會繼續與兩地政府及內地鐵路單位商討及協調，進一步促進兩地聯繫交流。

港鐵多年來致力為乘客提供優質鐵路服務，同時盛載着香港市民的回憶，由今年初起陸續推出多項慶祝活動，與大眾重溫鐵路發展各個里程碑，包括4月27日起於紅磡站舉辦「站見」鐵路展，展出包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」等多款退役列車和部件；8月22日起推出「港鐵四十五周年主題列車」，以第一代載客列車設計為藍本，改裝一列市區綫現代化列車，讓市民重溫「波波扶手」及橙黃車廂天花的歲月。

港鐵45年來與香港相伴同行，同時積極參與香港發展，以「鐵路加社區」概念在沿綫建設多個可持續社區。王家明表示，鐵路是香港公共運輸網絡的骨幹，現時正有數個新鐵路項目陸續動工，未來鐵路網絡將更為完善及四通八達。「公司會繼往開來，秉持『推動城市前行』的使命，繼續透過鐵路連繫香港，用心服務廣大市民。」