應用直升機與航拍機巡查輸電塔及架空電纜　維持供電可靠度99.999%

中華電力有限公司(中電)整個輸電系統電纜總長超過17,000公里，其中三成是戶外架空電纜，較易受天氣及環境等外來因素影響，尤其在極端天氣下，強颱風、雷擊、樹木等可能會干擾電纜，或甚至造成部件損壞，有機會影響電力供應。中電團隊利用直升機或航拍技術，為輸電塔及架空電纜進行日常巡查工作，並於颱風和山火季節加強巡查，密切監察電塔與電纜的狀況，萬一發現有異常情況，如絕緣子損壞、電塔有紙鳶或山火有機會影響供電等情況，工程團隊會立即跟進及安排維修。

中電輸電部高級工程師鄧啟文於2003年加入中電，現帶領有19名成員的維修隊負責架空電纜的檢查及保養工作。在日常巡查中，團隊會運用直升機進行大範圍的巡查，並以望遠鏡及高倍數變焦相機進行視察，查找有否異常的地方，並將有關數據交予其他部門再作評估；而地面的工程人員則以無人機作近距離觀察。鄧啟文表示，近年已採用無人機延伸視線操作，以增加其操作距離，大大提升巡查效率。

鄧啟文形容團隊就如同「先頭部隊」，每次打風後他們率先檢查電塔及架空電纜的狀況。除了出發前的準備功夫，包括評估天氣狀況、準備工具、規劃飛行行程及路線等，因安全考慮，每一次飛行時間大多只有一個多小時，隊友都要抓緊這黃金1.5小時，與機師緊密溝通，並仔細記錄電塔及架空電纜的狀況。

雖然鄧啟文現時主力負責管理工作，較少親身上陣，但印象最深刻的莫過於2018年超強颱風「山竹」襲港。大量樹木因抵受不住強風而倒塌，當時市面交通亦大受影響，有輸電線路都受到不同程度的干擾。一些電塔及架空電纜位置較偏僻，而山泥傾瀉又有機會影響供電設備，當時他和隊員乘坐直升機高空巡視，紀錄懷疑受影響的電塔及電纜線路。根據所拍攝的照片評估電力設備狀況，盡快安排所需的工具、物料供工程人員進行維修，最後約10天內完成整個架空網絡的修復工作。這次難忘的經驗，給予他很大的使命感，更加肯定自己工作的價值。

鄧啟文指，身處高空，直升機門又長期打開，除了要克服畏高外，亦要在高空中辨別方向及位置。郊區地方通常沒有地標性的建築物，到處是農林，容易失去方向感。初入行時，定位系統及導航軟件並未普及，「到處都是茂密的樹林，有時連東南西北都可能分不清」，他每次出發前做足功課，工作時寫筆記、認路標，日積月累下，漸漸認識香港的地貌及掌握各個電塔的位置及路線圖。

因電塔的地理位置的限制，隊員有時亦要做「步兵」，徒步走入山林，爬上不同輸電塔進行維修。鄧啟文憶述第一次攀上70米高的電塔時，起初未完全克服心理恐懼而有少少「腳震」，但很快就適應高空工作，在電塔上俯瞰到的美麗風景，帶給他難以言喻的快樂。「有一次爬上電塔望出去，看到整個南生圍綠油油一片，非常壯觀」。而他覺得最美麗的風景，莫過於有次在大欖附近的電塔上工作，可飽覽大欖涌水塘的美景，整個千島湖盡收眼底，亦令他感到非常震撼。

「我要俾個Like」

中電與on.cc東網合辦「我要俾個Like」活動，除了介紹中電的職人故事，同時邀請全港市民一同發掘各行各業的無名英雄，表揚他們對工作及生活的熱誠。入圍參加者有機會獲得紀念品，詳情點擊以下連結，參閱活動網頁。