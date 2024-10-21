印尼新總統普拉博沃晤韓正　稱延續對華友好政策

國家副主席韓正周日（20日）在雅加達出席印尼新任總統普拉博沃就職儀式，並與他會面。韓正就下階段兩國關係發展提出3點建議，包括打造高水平戰略互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持；深化全方位互利合作，讓合作成果惠及更多民眾；開展更緊密國際協作，推動全球治理朝更公正合理的方向發展。

韓正表示，普拉博沃當選總統後第一時間訪問中國，體現了對中國的深情厚誼和對發展兩國關係的高度重視。普拉博沃在就職演說中闡述了糧食自主、減貧脫貧等一系列重要主張，中方將支持他和印尼新政府順利施政，相信印尼在其領導下一定會在國家發展建設方面取得更大進步。中方願與印尼一道遵循元首戰略引領，推動兩國命運共同體建設不斷邁上新台階，為維護地區和平穩定、促進世界發展繁榮貢獻力量。

普拉博沃則指，中國是具重要影響力的大國，也是印尼強而有力的合作夥伴。他強調，印尼新政府高度重視發展對華關係，將延續前總統維多多對華友好政策，願進一步深化雙方相互支持和互利合作，加強國際和地區事務協調，推動兩國關係取得更大發展。