6%食肆堂食仍提供膠杯膠蓋　環團促當局公布全面走塑路線圖

首階段「走塑」明天(22日)將實施半年，適應期將結束。不過有環團巡查發現，仍有14%餐廳提供膠飲管，包括連鎖食肆，另有近6%堂食仍提供膠杯或膠蓋。團體提到有一間連鎖餃子店情況最嚴重，促請港府加強執法及巡查，又籲盡早公布全面「走塑」路線圖。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在今年4月22日起實施，綠領行動於過去的9、10月，巡查港九新界多區共157間大小型餐廳，調查發現，最嚴重的違規情況是即棄膠飲管，發現總共發現22間餐廳食肆違規，於堂食提供塑膠飲管，佔調查餐廳中的比例的14%，更包括連鎖式集團餐廳。團體指違規情況的情況並不理想，相信個別餐廳是為了把存貨用盡。

調查又發現，有多達9間餐廳，即5.7%的餐廳在堂食時，提供即棄塑膠杯、膠蓋，其中不少違例的涉及預製飲品，即餐廳預先用膠膜封好飲品。調查另發現有3間堂食提供膠飯盒及飯盒蓋。團體促港府加以制止這種違規的情況和灰色地帶。

綠領行動提到，一間連鎖餃子店的違規最嚴重，在堂食提供仍即棄膠飲管、膠匙、膠杯、膠杯蓋。他們指出，雖然半年寬限期即將結束，但過去一兩個月仍然有部分的餐廳使用即棄塑膠產品供客人堂食中使用。

團體強調，現時普遍餐廳都集中使用替代物料方案，即紙飲管、木餐具，並沒真正源頭減廢，港府亦沒有大推自備餐具，或協助餐廳使用可重用或租借餐具等方案，呼籲港府未來加強宣傳「重用代替即棄」，而非將即棄廢物轉移。