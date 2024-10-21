上一年度51名公僕被免職　較前每年平均39名為高

政府提出檢視相關規例，加快處理違規公務員。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(21日)議論有關措施，當局指在2019年起的5個財政年度，共有1073名公務員因干犯嚴重不當行為，或干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，當中有214人被免職，單在上一財政年度，有51名公務員被免職，較之前每年平均39名為高。

公務員事務局長楊何蓓茵在會議中指出，2019年起的5個財政年度，共有1073名公務員因干犯嚴重不當行為，或干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，當中有214人被免職，單在上一財政年度，有51名公務員被免職，較之前每年平均39名為高。

她指有2080人因干犯性質較為輕微的不當行為，而須接受簡易紀律行動，當局會繼續優化公務員紀律機制，而在今年初起，已要求部門需每半年向管理層和公務員事務局，匯報紀律個案的處理進度，公務員紀律秘書處會在今年內舉辦4個工作坊，培訓部門管理人員調查紀律個案的技巧及能力。

議員葛珮帆關注設立侮辱公職人員罪，當局指侮辱公職人員罪由民政及青年事務局牽頭研究，政府重視僱員的人身安全，設有培訓及熱線協助公務員應對情緒高漲的服務對象。

針對施政報告中出為公務員增設育兒假，以及增加假期和節慶日的彈性上班天數。有議員關注部分公務員未必能享用相關福利，建議增設全體公務員都能享用的假期，例如生日假，以提升公務員的士氣。當局指相關措施是新嘗試，會在推行一段時間後檢討。另外有議員關注公務員國安法考試電子化，是否代表考生能不停重考，政府說會參考其他電腦考試，設有3個月暫緩期。