體育康樂設施5年計劃龜速　近半項目未完工　4項動工無期

各界聚焦在明年初啟用的啟德體育園，冀能推動更多體育及演藝盛事挽救低迷的經濟，但在增加地區體育及康樂設施卻「龜速」進行。政府在2017年推出「體育及康樂設施5年計劃」，距今7年，26個項目中近半仍未完成，當中8個仍在施工階段，4個還在規劃中，動工無期，其中屯門第16區運動場及休憩用地，由提出建議至今拖足16年。

政府在2017年提出「體育及康樂設施5年計劃」，計劃動用200億港元，在未來5年開展26個工程項目，增加和改善地區康體設施，推動全民運動。

至今相隔7年，根據文化體育及旅遊局提交立法會文件指出，截至今年9月，「5年計劃」的26個項目中，21項已獲立法會批准撥款，涵蓋的設施包括暖水游泳池、足球場、網球場、籃球場等，共涉及約135億港元，其中13項已開放或局部開放予公眾使用。其中1個項目，即「改建南區包玉剛游泳池以提供暖水泳池」已被納入「體育及康樂設施十年發展藍圖》藍圖」的「重建及優化黃竹坑康體設施」項目內。

文件指8項的施工前期工序／工程已展開，但未竣工，包括馬鞍山第103 區體育館、屯門第27區休憩用地、葵涌公園、將軍澳第66及68區市鎮公園、大角咀海帆道休憩用地、重建元朗大球場及屯門第6區休憩用地，該等項目將分別於今年第4季至2026年2季竣工。

在4項規劃中的項目，屯門第16區運動場及休憩用地，建議早於2008年提出，原擬定2024年動工，但至今仍沒有日期，構思中的動場會包括1個標準11人足球場，亦設有停車位和休憩設施。

當局的文件交代項目「膠着」的原因，由於與屯門南鐵路延伸有關的土地使用的不確定性，項目於2019年5月被擱置。其後，行政會議於翌年確認項目不會受到屯門南鐵路延伸的影響後，項目的準備工作得以重新啟動，而規劃概念在2020年獲屯門區議會支持，及後又因應地區需求，部門建議於停車場採用自動泊車系統，以提供額外約100個私家車泊車位。

除泊位外，當局指項目用地現時用作幾項不同用途，包括多間巴士車廠、建造業議會屯門訓練及測驗中心及收費公眾停車場，相關政策局及部門會繼續積極協調兩間巴士公司盡早推展重置車廠的方案，致力減少對「屯門第16區運動場、休憩用地及公眾停車場」工程計劃時間表的影響。

另外3個動工無期的項目，包括大埔第33區足球暨欖球場、重建元朗東頭工業區遊樂場及屯門第17區休憩用地，當局指根據政府「一地多用」的政策，項目除原有擬建的體育及康樂設施外，需要提供一個公眾停車場，以善用土地資源和回應區內的泊車需要，政府會適時按工務工程程序向立法會申請撥款。

屯門第17區休憩用地方面，當局指建築署已就停車場項目招標聘請顧問，進行設計及規劃申請，政府會適時就工程計劃的設計諮詢區議會，並進行規劃申請及按工務工程程序推展項目。